"Барселона" за 25 млн евро выкупила лидера у принципиального соперника

Испанский голкипер Хоан Гарсия перешел из "Эспаньола" в "Барселону", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба из столицы Каталонии.

Для "сине-гранатовых" это первая сделка в рамках летнего трансферного окна. В официальном релизе сказано, что клуб выплатил "Эспаньолу" 25 млн евро в качестве отступных. Контракт с 24-летним Гарсией подписан на шесть сезонов — до 30 июня 2031 года.

"Его выдающиеся выступления в сочетании с исключительным потенциалом всего в 24 года сделали его целью для многих ведущих клубов по всему миру, включая "Барсу". [Спортивный директор] Деку организовал подписание вратаря, который уже сейчас обеспечит для команды надежность и еще более яркое будущее", — говорится в сообщении "Барселоны".

Гарсия начал профессиональную карьеру в "Эспаньоле". Это тоже клуб из столицы Каталонии, и он считается принципиальным соперником "Барселоны". Вратарь стал олимпийским чемпионом Парижа-2024, но за основную сборную Испании пока не дебютировал.

Как отмечается на сайте "Барселоны", в минувшем сезоне Ла Лиги Гарсия стал лидером по числу сейвов (146), а также числу предотвращенных голов соперников.

Напомним, на данный момент в ростере "сине-гранатовых" есть еще три вратаря — немец Марк-Андре тер Штеген, испанец Иньяки Пенья и поляк Войцех Щенсный. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Барселона" намерена расстаться с голкипером сборной Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.