"Интер" не смог победить в первом матче Клубного чемпионата мира
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Футболисты итальянского "Интера" и мексиканского "Монтеррея" не выявили победителя в очном матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура группы Е. Матч на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (штат Калифорния, США) завершился вничью со счетом 1:1.
"Монтеррей" вышел вперед благодаря голу бывшего защитника сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса (25 минута). "Интер" отыгрался усилиями аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса (42).
Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку. В турнирной таблице они уступают аргентинскому "Ривер Плейт" (три балла) и опережают японский "Урава Ред Даймондс" (ноль).
Для "Интера" матч с "Монтеррея" стал первым под руководством Кристиана Киву. Румынский специалист сменил на посту главного тренера итальянца Симоне Индзаги, который перешел в саудовский "Аль-Хиляль".
Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. По два сильнейших представителя каждой группы выйдут в плей-офф.
Турнир, который проходит в США, продлится до 13 июля включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2256717-inter-ne-smog-pobedit-v-pervom-matche-klubnogo-chempionata-mira/
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