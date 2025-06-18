"Ривер Плейт" с победы стартовал на Клубном чемпионате мира по футболу

Футболисты аргентинского "Ривер Плейт" обыграли японский "Урава Ред Даймондс" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого тура группы Е. Матч на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Буэнос-Айреса.

В составе победителей отличились только аргентинские футболисты. По мячу забили нападающие Факундо Колидио (12 минута) и Себастьян Дриусси (48), а также полузащитник Максимильяно Меса (73). Автором единственного гола команды из Сайтамы стал японский форвард Ясуке Мацуо (58), реализовавший пенальти.

Победа позволила "Ривер Плейт" набрать три очка и возглавить группу. "Урава Ред Даймондс" без баллов в активе замыкает таблицу, уступая также итальянскому "Интеру" и мексиканскому "Монтеррею", у которых по одному очку.

В другом матче игрового дня южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" одержал победу со счетом 1:0 над южнокорейским "Ульсан Хендэ". Единственный мяч забил южноафриканский полузащитник Икраам Рейнерс (36).

Команда из Претории с тремя очками возглавила группу F. "Ульсан Хендэ" без баллов в активе замыкает таблицу, уступая также немецкой "Боруссии" и бразильскому "Флуминенсе", у которых по одному очку.

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