Три удаления и пенальти: "Бенфика" спаслась от поражения в матче с "Бока Хуниорс" на чемпионате мира

Футболисты аргентинского "Бока Хуниорс" и португальской "Бенфики" не выявили победителя в очном матче Клубного чемпионата мира ФИФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы С. Матч на стадионе "Хард Рок" в Майами завершился со счетом 2:2.

Футболисты "Бока Хуниорс" первыми забили два мяча — отличились уругвайский форвард Мигель Мерентьель (21 минута) и аргентинский полузащитник Родриго Батталья (27).

В конце первого тайма "Бенфика" сократила отставание благодаря аргентинскому вингеру Анхелю Ди Марии, который реализовал пенальти (45+3). Окончательный счет установил аргентинский защитник Николас Отаменди (84).

По ходу встречи команды суммарно получили три красные карточки. У "Бока Хуниорс" были удалены испанский полузащитник Андер Эррера (45, со скамейки запасных) и аргентинский защитник Николас Фигаль (88), у "Бенфики" — итальянский нападающий Андреа Белотти (70).

Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку. Лиссабонцы опережают клуб из Буэнос-Айреса по рейтингу "фэйр-плей". Лидирует в группе С немецкая "Бавария" (3 очка), а замыкает таблицу новозеландский "Окленд Сити" (0).

В другом матче игрового дня бразильский "Фламенго" одержал победу со счетом 2:0 над тунисским "Эсперансом". В составе команды из Рио-де-Жанейро по мячу забили уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта (17) и бразильский форвард Луис Араужо (70).

Победа позволила "Фламенго" набрать три очка догнать в таблице группы D английский "Челси". "Эсперанс", как и американский "Лос-Анджелес", не имеет баллов в активе.

Напомним, Клубный чемпионат мира продлится в США до 13 июля. В турнире впервые принимают участие 32 команды.

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