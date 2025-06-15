"Астана" проигрывала в два мяча, но разгромила "Окжетпес" в матче КПЛ

Футболисты "Астаны" одержали разгромную домашнюю победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на стадионе "Астана Арена" завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

При этом гости первыми забили два мяча. Голами отметились сербские полузащитники Страхиня Йованович (7 минута) и Никола Цуцкич (26).

Затем хозяева забили пять раз подряд. Авторами голов в составе столичной команды стали гвинейский форвард Усман Камара (29), албанский полузащитник Назми Грипши (33), хорватский вингер Марин Томасов (37, с пенальти), белорусский хавбек Макс Эбонг (57) и казахстанский нападающий Станислав Басманов (86).

Победа позволила "Астане" набрать 30 очков после 13 матчей и вернуть себе единоличное лидерство в таблице. "Окжетпес" с 20 баллами после 12 игр занимает пятое место.

В следующем матче астанчане встретятся на выезде с "Актобе", а кокшетауская команда примет шымкентский "Ордабасы"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.