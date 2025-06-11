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Сборная Бразилии одержала первую победу при Анчелотти и вышла на чемпионат мира 2026 года

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Мужская сборная Бразилии по футболу одержала первую победу под руководством Карло Анчелотти и вышла на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 16-го тура квалификации в южноафриканской зоне прошел на стадионе "Нео Кимика Арена" в Сан-Паулу и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Это был второй матч бразильцев под руководством бывшего главного тренера испанского клуба Карло Анчелотти. Итальянский специалист перешел в южноамериканскую сборную в мае.

Бразильцы набрали 25 очков и сохранили третью позицию. Вместе с Эквадором команда обеспечила себе участие в чемпионате мира. Ранее этого же из южноамериканской зоны добилась Аргентина.

Еще три прямые путевки остаются вакантными. На них претендуют Уругвай, Парагвай, Колумбия и Венесуэла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2254371-sbornaya-brazilii-oderzhala-pervuyu-pobedu-pri-anchelotti-i-vyshla-na-chempionat-mira-2026-goda/