Сборная Беларуси по футболу крупно проиграла России после разгромной победы над Казахстаном

Мужская сборная Беларуси по футболу потерпела крупное домашнее поражение в товарищеском матче с Россией, который прошел через несколько дней после игры с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на новом Национальном футбольном стадионе в Минске. Гости одержали победу со счетом 4:1.

В составе сборной России покер оформил нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев (21, 24, 33 и 52 минуты). Единственный мяч хозяев забил защитник минского "Динамо" Вадим Пигас (54), замкнувший передачу полузащитника алматинского "Кайрата" Валерия Громыко.

Отметим, что в сборной Беларуси выступили еще несколько представителей Казахстанской премьер-лиги. В стартовом составе вышли полузащитник "Астаны" Макс Эбонг и защитник "Кайрата" Александр Мартынович, который вывел команду на поле с капитанской повязкой. Весь второй там отыграл хавбек семейского "Елимая" Никита Корзун, а вратарь астанинского "Жениса" Сергей Игнатович остался в запасе.

Напомним, что 5 июня сборная Беларуси провела товарищеский матч с командой Казахстана и одержала крупную победу со счетом 4:1.

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