Гол и передача Модрича помогли сборной Хорватии разгромить Чехию в отборе на чемпионат мира
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Мужская сборная Хорватии по футболу одержала крупную домашнюю победу над Чехией в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках четвертого тура группы L. Матч на "Опус Арене" в Осиеке завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.
Дубль в составе сборной Хорватии оформил Андрей Крамарич (42, 75 минуты), еще по мячу с игры забили Иван Перишич (68) и Анте Будимир (72). Пенальти реализовал капитан команды Лука Модрич (62), который также отметился голевой передачей. Единственный мяч гостей забил Томаш Соучек (58).
Теперь хорваты с максимальными шестью очками после двух матчей занимают второе место в группе. Чехи с девятью баллами после четырех игр лидируют в таблице.
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 июня:
Италия — Молдова. 2:0 (группа I)
Эстония — Норвегия. 0:1 (группа I)
Фарерские острова — Гибралтар. 2:1 (группа L)
Хорватия — Чехия. 5:1 (группа L)
Бельгия — Уэльс. 4:3 (группа J)
Казахстан — Северная Македония. 0:1 (группа J)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253711-gol-i-peredacha-modricha-pomogli-sbornoy-horvatii-razgromit-chehiyu-v-otbore-na-chempionat-mira/
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