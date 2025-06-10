Гол и передача Модрича помогли сборной Хорватии разгромить Чехию в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная Хорватии по футболу одержала крупную домашнюю победу над Чехией в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы L. Матч на "Опус Арене" в Осиеке завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.

Дубль в составе сборной Хорватии оформил Андрей Крамарич (42, 75 минуты), еще по мячу с игры забили Иван Перишич (68) и Анте Будимир (72). Пенальти реализовал капитан команды Лука Модрич (62), который также отметился голевой передачей. Единственный мяч гостей забил Томаш Соучек (58).

Теперь хорваты с максимальными шестью очками после двух матчей занимают второе место в группе. Чехи с девятью баллами после четырех игр лидируют в таблице.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 июня:

Италия — Молдова. 2:0 (группа I)

Эстония — Норвегия. 0:1 (группа I)

Фарерские острова — Гибралтар. 2:1 (группа L)

Хорватия — Чехия. 5:1 (группа L)

Бельгия — Уэльс. 4:3 (группа J)

Казахстан — Северная Македония. 0:1 (группа J)

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