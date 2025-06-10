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    Спорт

      Сборная Бельгии обыграла Уэльс в матче с семью голами и обогнала Казахстан в отборе на ЧМ-2026

      Опубликовано:

      Бельгийский футболист Кевин де Брюйне
      Кевин де Брюйне. Фото: Franco Arland - UEFA via Getty Images

      Мужская сборная Бельгии по футболу одержала домашнюю победу над Уэльсом в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в четвертом туре группы J. Матч на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе завершился со счетом 4:3.

      Хозяева поля уже в первом тайме забили трижды подряд. Пенальти реализовал Ромелу Лукаку (15 минута), с игры отличились Юри Тилеманс (19) и Жереми Доку (28). Однако гости смогли отыграться благодаря голам Гарри Уилсона (45+7, с пенальти), Сорбы Томаса (52) и Бреннана Джонсона (70). В концовке бельгийцы все же вырвали победу. Решающий мяч забил Кевин де Брюйне (88).

      Данный результат позволил сборной Бельгии набрать четыре очка после двух матчей и подняться на третье место в группе, обогнав казахстанцев, которые в субботу уступили Северной Македонии.

      Валлийцы потерпели первое поражение в отборочном цикле и с семью очками после четырех игр занимают вторую позицию. Лидируют в группе македонцы, в активе которых восемь баллов после четырех матчей. Замыкает таблицу сборная Лихтенштейна, проигравшая все три свои встречи.

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