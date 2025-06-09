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    Спорт

      Объявлены стартовые составы на матч Казахстана и Северной Македонии в отборе ЧМ-2026 по футболу

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Максим Самородов
      Максим Самородов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Мужские сборные Казахстана и Северной Македонии по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

      Встреча группы J пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице и начнется в 19:00. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Али Алиев.

      Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

      Вратарь: Мухаммеджан Сейсен (№12);

      Защитники: Сергей Малый (№2), Нуралы Алип (№3), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11), Султанбек Астанов (№22);

      Полузащитники: Ислам Чесноков (№9), Исламбек Куат (№5), Асхат Тагыберген (№8), Галымжан Кенжебек (№7);

      Нападающий: Максим Самородов (№10).

      Капитаном сборной Северной Македонии будет Энис Барди. Руководить командой из-за дисквалификации главного тренера будет его ассистент Роберт Стояновски.

      Полностью стартовый состав сборной Северной Македонии выглядит так:

      Вратарь: Столе Димитриевски (№23);

      Защитники: Висар Муслиу (№6), Джоко Зайков (№5), Стефан Деспотовски (№2);

      Полузащитники: Энис Барди (№10), Эзджан Алиоски (№8), Тихомир Костадинов (№18), Элиф Элмас (№7), Дарко Чурлинов (№11);

      Нападающий: Александар Трайковски (№9), Боян Миовски (№20).

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