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    Спорт

      "Руки не опустились": тренер сборной Казахстана — о подготовке к матчу с Северной Македонией

      Опубликовано:

      Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
      Али Алиев. Фото: Солтан Жексенбеков / КФФ

      Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции высказался о предстоящем матче с Северной Македонией, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретятся в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет на "Астана Арене" 9 июня.

      "Команда готовится в рабочем режиме, мы провели запланированный цикл. Считаю, в физическом и моральном плане команда готова. Все готовы завтра выйти и отдать все на поле, чтобы добиться нужного результата.
      Македония — неуступчивая качественная сборная, в которой собраны не последние звезды европейского футбола. Команда непростая, имеет свой почерк. Но я верю в наших ребят, что они включат тот режим, который будет нам нужен в игре с Македонией", — сказал Алиев.

      В преддверии отборочного матча сборная Казахстана провела товарищескую встречу с Беларусью и потерпела крупное поражение (1:4). Игра прошла на натуральном газоне в Борисове, а на "Астана Арене" команда выступит на искусственном покрытии.

      "Фактор смены грунта тоже влияет, но надеюсь, что он не будет главным. Посмотрим, насколько повлияет. Игра покажет. В любом случае это наш родной стадион. Мы уже провели две тренировки, и мышцы у всех адаптируются. Я думаю, что никаких проблем не будет.
      Игроки приехали в разных состояниях. Мы рассматриваем товарищеские игры как один из этапов подготовки. Все распланировали, в том числе матч с белорусами — кто сколько будет играть. Мы должны всех посмотреть, проверить, каждый должен понимать принципы, как нужно действовать на поле. Никакой опустошенности [после поражения] нет, руки ни у кого не опустились. Наоборот, увидел в раздевалке мужчин, которые достойно воспринимают все. В этих играх нужно искать больше позитивного, и ребята воспринимают то поражение больше как вызов. Не думаю, что оно повлияло на психологию в негативном смысле", — заявил Алиев.

      Стартовый свисток в матче сборных Казахстана и Северной Македонии прозвучит в 19:00.

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