Принципиальный матч сборных Албании и Сербии в отборе ЧМ-2026 прошел без голов
Опубликовано:
Мужские сборные Албании и Сербии по футболу не выявили победителя в очном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Принципиальные соперники встретились в рамках третьего тура группы К. Матч прошел на стадионе "Эйр Албания" в Тиране и завершился безголевой ничьей — 0:0.
В компенсированное к первому тайму время форвард хозяев Рей Манай не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер гостей Джордже Петрович.
После этого матча албанцы с четырьмя очками, набранными в трех встречах, занимают вторую позицию в группе. Сербы, для которых это была первая игра в квалификации, с одним баллом идут четвертыми.
Лидирует в группе сборная Англии, которая в третьем туре на выезде победила Андорру со счетом 1:0 благодаря голу Харри Кейна.
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 7 июня:
Андорра — Англия. 0:1 (группа К)
Албания — Сербия. 0:0 (группа К)
Босния и Герцеговина — Сан-Марино. 1:0 (группа Н)
Австрия — Румыния. 2:1 (группа Н)
Мальта — Литва. 0:0 (группа G)
Финляндия — Нидерланды. 0:2 (группа G)
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253120-principialnyy-match-sbornyh-albanii-i-serbii-v-otbore-chm-2026-proshel-bez-golov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах