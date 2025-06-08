Принципиальный матч сборных Албании и Сербии в отборе ЧМ-2026 прошел без голов

Мужские сборные Албании и Сербии по футболу не выявили победителя в очном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Принципиальные соперники встретились в рамках третьего тура группы К. Матч прошел на стадионе "Эйр Албания" в Тиране и завершился безголевой ничьей — 0:0.

В компенсированное к первому тайму время форвард хозяев Рей Манай не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер гостей Джордже Петрович.

После этого матча албанцы с четырьмя очками, набранными в трех встречах, занимают вторую позицию в группе. Сербы, для которых это была первая игра в квалификации, с одним баллом идут четвертыми.

Лидирует в группе сборная Англии, которая в третьем туре на выезде победила Андорру со счетом 1:0 благодаря голу Харри Кейна.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 7 июня:

Андорра — Англия. 0:1 (группа К)

Албания — Сербия. 0:0 (группа К)

Босния и Герцеговина — Сан-Марино. 1:0 (группа Н)

Австрия — Румыния. 2:1 (группа Н)

Мальта — Литва. 0:0 (группа G)

Финляндия — Нидерланды. 0:2 (группа G)

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