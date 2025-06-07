Гол Холанда помог сборной Норвегии разгромить Италию в отборе на ЧМ-2026

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала крупную домашнюю победу над Италией в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы I. Матч на стадионе "Уллевол" в Осло завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

По мячу забили нападающие Александр Серлот (14 минута) и Эрлинг Холанд (42), а также полузащитник Антонио Муса (34).

Победа позволила сборной Норвегии с максимальными девятью очками после трех матчей единолично возглавить группу. Для итальянцев же это была первая игра в отборочном цикле.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 6 июня:

Эстония — Израиль. 1:3 (группа I)

Норвегия — Италия. 3:0 (группа I)

Гибралтар — Хорватия. 0:7 (группа L)

Чехия — Черногория. 2:0 (группа L)

Уэльс — Лихтенштейн. 3:0 (группа J)

Северная Македония — Бельгия. 1:1 (группа J)

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