Самый успешный тренер в истории сборной Казахстана сменил работу после банкротства клуба

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавил "Крылья Советов", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт самарского футбольного клуба.

Контракт с 47-летним российским специалистом заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

Предыдущим местом работы Адиева были "Химки", куда он пришел в апреле. Под его руководством команда финишировала на 12-й позиции в Российской премьер-лиге и по спортивному принципу сохранила место в высшем дивизионе.

Однако подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне. Стало известно о его многомиллионных долгах. В июне, как отмечают "Ведомости", ФК "Химки" начал процедуру банкротства. "Крылья Советов" же в следующем сезоне выступят в РПЛ.

Напомним, Адиев с 2022 по 2024 годы возглавлял сборную Казахстана и стал самым успешным тренером в ее истории. Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий по силе дивизион Лиги наций, заработав повышение в классе.

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