Сборная Казахстана по футболу одержала первую победу в отборе на Евро-2027
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Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 одержала победу над Андоррой в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила на стадионе "Астана арена" и завершилась победой хозяев поля c минимальным счетом 1:0.
Автором единственного гола в составе сборной Казахстана стал полузащитник алматинского "Кайрата" Олжас Байбек.
Первая победа позволила казахстанским футболистам набрать три очка и возглавить группу D. В этой группе помимо Казахстана и Андорры за выход на Евро-2027 поборются Ирландия, Англия, Словакия и Молдова.
Команда, занявшая первое место, получит прямую путевку на чемпионат Европы до 21 года. Сборная, которая завершит отбор на второй позиции поборется за выход в числе лучших финишировавших вторыми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2252805-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-oderzhala-pervuyu-pobedu-v-otbore-na-evro-2027/
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