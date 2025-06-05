Сборная Казахстана по футболу одержала первую победу в отборе на Евро-2027

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 одержала победу над Андоррой в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Астана арена" и завершилась победой хозяев поля c минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола в составе сборной Казахстана стал полузащитник алматинского "Кайрата" Олжас Байбек.

Первая победа позволила казахстанским футболистам набрать три очка и возглавить группу D. В этой группе помимо Казахстана и Андорры за выход на Евро-2027 поборются Ирландия, Англия, Словакия и Молдова.

Команда, занявшая первое место, получит прямую путевку на чемпионат Европы до 21 года. Сборная, которая завершит отбор на второй позиции поборется за выход в числе лучших финишировавших вторыми.

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