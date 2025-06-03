Сборная Казахстана по футболу проиграла последний матч Лиги наций и осталась без повышения в классе

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела домашнее поражение от Люксембурга в заключительном групповом матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Игра в рамках шестого тура группы С3 прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.
Казахстанки уже в дебюте матча остались в меньшинстве из-за удаления Казыны Норбаевой (6 минута). Однако именно хозяйки поля смогли первыми повести в счете — прямым ударом со штрафного отличилась Карина Жумабайкызы (15).
После перерыва сборная Люксембурга забила трижды. Голами отметились Лаура Миллер (51), Кимберли дос Сантос (59) и Анна Мини (90+3).
Победа позволила представительницам Люксембурга набрать 16 очков и остаться на первой позиции в группе. Таким образом, именно эта команда получила прямую путевку в Лигу В — вторую по силе.
Казахстанки же завершили выступление на втором месте с 10 очками. В следующем розыгрыше Лиги наций отечественная команда также будет участником третьего по силе дивизиона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2251965-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-posledniy-match-ligi-naciy-i-ostalas-bez-povysheniya-v-klasse/