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Серия пенальти определила нового обладателя Кубка России по футболу

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Футболисты ЦСКА в финале Кубка России
Футболисты ЦСКА. Фото: Российский футбольный союз

Футболисты московского ЦСКА одержали победу по пенальти над "Ростовом" из Ростова-на-Дону в финале Кубка России сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве. Основное время завершилось безголевой ничьей — 0:0.

По регламенту в таком случае сразу была назначена серия пенальти. Из пяти попыток футболисты ЦСКА реализовали четыре, "Ростова" — три. По одному сейву совершили вратари команд Игорь Акинфеев и Рустам Ятимов соответственно. После еще одного удара мяч угодил в штангу и не попал в створ.

Таким образом, ЦСКА второй раз за последние три года стал обладателем Кубка России. Всего в активе команды теперь девять побед в турнире — это самый титулованный клуб соревнований вместе с московским "Локомотивом".

"Ростов" же второй раз в истории проиграл в финале Кубка России. Команда побеждала в этом турнире однажды — в 2014 году.

Добавим, что ЦСКА теперь поспорит за Суперкубок России с "Краснодаром", который впервые стал чемпионом страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2251188-seriya-penalti-opredelila-novogo-obladatelya-kubka-rossii-po-futbolu/