Футболист сборной Казахстана помог зарубежному клубу выиграть первый трофей в истории

Футболисты бакинского "Сабаха", за который выступает казахстанец Стас Покатилов, стали обладателями Кубка Азербайджана сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче турнира команда встретилась с агдамским "Карабахом", который выиграл национальный чемпионат, а также был действующим обладателем Кубка Казахстана.

Финал прошел в Сумгаите. В основное время соперники не выявили сильнейшего и оформили ничью со счетом 2:2.

В составе "Сабаха" пенальти реализовал словацкий нападающий Павол Шафранко (36 минута), еще один мяч забил ямайский полузащитник Кахим Пэррис (90+5). У "Карабаха" отличился бразильский хавбек Кади (45+2), а автоголом у бакинцев отметился испанский защитник Хон Ирасабаль (68).

Решающий мяч в дополнительное время забил азербайджанский защитник Теллур Муталлимов (120). Таким образом, "Сабах" одержал победу со счетом 3:2.

Покатилов вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 43-й минуте он отразил удар с пенальти в исполнении азербайджанского защитника "Карабаха" Торала Байрамова.

"Сабах" выиграл первый титул в истории клуба. Победа в Кубке Азербайджана позволит команде выступить в следующем сезоне Лиги Европы. Напомним, Покатилов перешел в бакинский клуб в январе.

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