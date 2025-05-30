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Разгромной победой с пятью голами завершился матч "Тобола" против "Атырау" в чемпионате Казахстана

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Футбольный клуб "Тобол"
Футбольный клуб "Тобол". Фото: пресс-служба ФК "Тобол"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал разгромную победу над "Атырау" в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на Центральном стадионе Костаная и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 5:0.

Первый гол на 14-й минуте встречи забил нападающий сборной Казахстана и костанайского клуба Александр Зуев.

Спустя две минуты полузащитник национальной команды Ислам Чесноков удвоил преимущество команды. До перерыва марокканец Ахмед Эль-Мессауди забил третий гол в ворота вратаря "Атырау".

В концовке матча защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов довел счет до разгромного, а еще один отечественный футболист Жаслан Жумашев поставил точку, забив пятый мяч.

Победа позволила "Тоболу" набрать 23 балла и укрепиться на четвертой позиции чемпионата Казахстана. "Атырау" же с четырьмя очками продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2250780-razgromnoy-pobedoy-s-pyatyu-golami-zavershilsya-match-tobola-protiv-atyrau-v-chempionate-kazahstana/