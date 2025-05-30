Сборная Казахстана по футболу разгромила Лихтенштейн в матче Лиге наций УЕФА

Национальная женская сборная Казахстана по футболу одержала разгромную победу над Лихтенштейном в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Матч проходил на стадионе «Центральный» в Алматы и завершился победой команды Мадияра Кембилова со счетом 4:0.

Счет в матче открыла Карина Берикова на 44-й минуте игры. Во второй половине матча Берикова оформила дубль, а также на свой счет забитые мячи записали Асельхан Турлыбекова и Мадина Жанатаева.

Благодаря этой победе, женская сборная Казахстана набрала 10 очков в группе С3 общего этапа Лиги Наций УЕФА и сравнялась по этому показателю с лидером группы – Люксембургом, у которых имеется игра в запасе.

Отметим, что именно с Люксембургом женская сборная Казахстана сыграет заключительный матч текущего цикла Лиги Наций УЕФА. Игра состоится в Алматы на стадионе «Центральный» 3 июня.

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