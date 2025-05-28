Сборная Казахстана по футболу выиграла второй матч подряд против Кыргызстана

Женская национальная сборная Казахстана по футболу провела две товарищеские встречи против команды Кыргызстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Подопечные Мадияра Кембилова сегодня, 28 мая, провели второй товарищеский матч против кыргызстанской команды. Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой казахстанок со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победительниц отметились Амина Бибосынова и Томирис Рахатжан.

Для сборной Казахстана это вторая победа над Кыргызстаном. В первом матче, который прошел 25 мая отечественные спортсменки обыграли соперниц со счетом 3:1. Автором хет-трика стала Камила Берикова.

30 мая и 3 июня женская сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведут заключительные матчи против Лихтенштейна и Люксембурга соответственно.

Для того чтобы подняться в лигу «В» команде необходимо одержать победу в двух матчах. На сегодняшний день сборная Казахстана занимает вторую строчку в таблице с 7 очками, отставая от Люксембурга на 3 балла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.