Роналду стал лучшим бомбардиром и бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" проиграли последний матч чемпионата Саудовской Аравии, но Криштиану Роналду остался лидером бомбардирской гонки, передает корреспондент NUR.KZ.

Встречи заключительного 34-го тура местной лиги прошли параллельно в ночь на вторник по казахстанскому времени.

"Аль-Наср" на выезде потерпел поражение от "Аль-Фатеха" со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Матиас Варгас (45+4 минута), Мурад Батна (81) и Матеус Мачадо (90+6). У столичной команды по мячу забили Криштиану Роналду (42) и Садио Мане (75).

После поражения в активе "Аль-Насра" осталось 70 очков. Клуб из Эр-Рияда завершил сезон на третьей позиции и не квалифицировался в следующий розыгрыш элитной азиатской Лиги чемпионов. Выше в таблице оказались "Аль-Иттихад" из Джидды (83 очка) и столичный "Аль-Хиляль" (75).

Для Роналду гол в ворота "Аль-Фатеха" стал 25-м в чемпионате. 40-летний португальский нападающий и капитан "Аль-Насра" выиграл бомбардирский зачет.

На данный момент неизвестно, продолжит ли форвард выступать за саудовскую команду. Контракт Роналду и "Аль-Насра" истекает в июне.

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