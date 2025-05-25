Гол казахстанца Аймбетова принес его турецкой команде первую победу в 2025 году

Футболисты клуба "Адана Демирспор", за который выступает казахстанец Абат Аймбетов, одержали первую победу в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда в рамках 37-го тура чемпионата Турции встретилась на выезде со столичным "Истанбулом Башакшехир". Гости одержали победу со счетом 3:2.

Решающий мяч забил Аймбетов (90+4 минута), который при праздновании снял игровую футболку, за что получил желтую карточку. Нападающий сборной Казахстана начал матч в запасе и вышел на замену на 82-й минуте.

Также в составе "Аданы" отличились Юсуф Бараси (31), реализовавший пенальти, и Набиль Алиуи (62). У хозяев поля мячи забили Филипп Кени (20) и Кристофер Опери (35). При этом гости играли в меньшинстве после удаления Османа Кайнака (45+2).

Победа стала для "Аданы" первой в 2025 году. Последний раз команда выигрывала 23 декабря. Всего в нынешнем сезоне в ее активе четыре победы.

Ввиду снятия очков из-за санкций "Адана Демирспор" на данный момент имеет на счету один балл. Команда Аймбетова занимает последнее 19-е место в таблице и вылетит из Суперлиги. Заключительный матч сезона она проведет 1 июня.

Также в воскресенье в рамках 37-го тура выступил стамбульский "Бешикташ", который на своем поле проиграл "Ризерспору" со счетом 1:2. У хозяев отличился Жоау Мариу (64), у гостей — Самет Акайдын (61) и Али Соу (90+1). Полузащитник сборной Казахстана и столичной команды Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку на матч.

Поражение оставило "Бешикташ" на четвертой позиции с 59 очками. Команда Зайнутдинова выиграет бронзу, если в последнем туре одержит победу, а "Самсунспор" (61 балл) потерпит поражение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.