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Килиан Мбаппе впервые выиграл "Золотую бутсу"

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: GOKHAN TANER/Middle East Images/AFP via Getty Images

Французский футболист испанского "Реала" Килиан Мбаппе по итогам сезона 2024/25 впервые стал обладателем "Золотой бутсы", передает корреспондент NUR.KZ.

Данная награда ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в систему УЕФА. У каждой лиги в зависимости от ее положения в рейтинге есть свой коэффициент (1, 1,5 или 2), на который умножается количество голов каждого футболиста в зачете "Золотой бутсы".

Мбаппе завершил сезон Ла Лиги с 31 голом и стал лучшим бомбардиром турнира. При коэффициенте 2 в рейтинг "Золотой бутсы" французский форвард получил 62 балла.

В воскресенье Мохамед Салах, который сохранял теоретические шансы на лидерство, в последнем матче Английской премьер-лиги забил один мяч, чего не хватило для того, чтобы обойти Мбаппе. Египетский нападающий "Ливерпуля" стал третьим в зачете "Золотой бутсы" (29 голов и 58 очков).

Второе место занял венгерский форвард португальского "Спортинга" Виктор Дьокереш, который забил 39 мячей при коэффициенте 1,5 (58,5 балла).

Таким образом, 26-летний Мбаппе впервые выиграл "Золотую бутсу". В прошлом сезоне награда досталась английскому форварду немецкой "Баварии" Харри Кейну, а самым титулованным в истории этого приза остается аргентинец Лионель Месси, в активе которого шесть побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248704-kilian-mbappe-vpervye-vyigral-zolotuyu-butsu/