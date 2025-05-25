Игроки сборной Казахстана принесли победу "Тоболу" в матче КПЛ против "Турана"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на выезде обыграл туркестанский "Туран" в матче десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе Туркестан арена и завершился победой гостей поля со счетом 2:1.

Первый гол на 36-й минуте забил полузащитник национальной сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков, которому ассистировал тоголезкий нападающий Давид Энен.

Во втором тайме еще один игрок казахстанской команды Александр Зуев удвоил преимущество гостей поля.

Футболисты "Турана" смогли отыграть один гол усилиями полузащитника Куаныша Дюсенбекулы на 83-й минуте матча. Голевую передачу в этом моменте совершил белорус Игорь Стасевич.

Победа позволила "Тоболу" набрать 20 очков и закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице КПЛ.

"Туран" с 11-ю баллами в активе продолжает занимать девятое место в чемпионате Казахстана.

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