"Кайсар" обыграл на выезде "Атырау" в матче Казахстанской премьер-лиги

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал выездную победу над "Атырау" в матче десятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайши" в Атырау и завершилась победой гостей поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 75-й минуте матча. Нападающий национальной сборной Казахстана и кызылординского клуба Айбар Жаксылыков отличился с пенальти.

В добавленное время казахстанский полузащитник "Атырау" Ринат Джуматов сравнял счет. Точку в матче поставил защитник казахстанской сборной и "Кайсара" Айбол Абикен.

Победа позволила кызылординцам набрать десять очков и закрепиться на десятом месте турнирной таблицы.

"Атырау" после десятого поражения замыкает таблицу чемпионата Казахстана.

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