"Кайсар" обыграл на выезде "Атырау" в матче Казахстанской премьер-лиги

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал выездную победу над "Атырау" в матче десятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Мунайши" в Атырау и завершилась победой гостей поля со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 75-й минуте матча. Нападающий национальной сборной Казахстана и кызылординского клуба Айбар Жаксылыков отличился с пенальти.
В добавленное время казахстанский полузащитник "Атырау" Ринат Джуматов сравнял счет. Точку в матче поставил защитник казахстанской сборной и "Кайсара" Айбол Абикен.
Победа позволила кызылординцам набрать десять очков и закрепиться на десятом месте турнирной таблицы.
"Атырау" после десятого поражения замыкает таблицу чемпионата Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248692-kaysar-obygral-na-vyezde-atyrau-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi/