Официально: Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского "Реала"

Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) на своем официальном сайте объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера, передает NUR.KZ.

Контракт с 43-летним специалистом вступит в силу 1 июня 2025 года и будет рассчитан до 30 июня 2028 года. Таким образом, именно Алонсо будет готовить "Реал" к командному чемпионату мира, который завершит нынешний сезон и пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

В понедельник, 26 мая, пройдет официальная презентация испанского тренера. Алонсо подпишет контракт при участии президента "Реала" Флорентино Переса и пообщается с представителями СМИ.

Во время игровой карьеры Алонсо выступал за мадридскую команду с 2009 по 2014 год. В составе "Реала" он провел 236 матчей и выиграл шесть титулов.

По завершении карьеры футболиста Алонсо начал тренерский путь в структуре "королевского клуба". Затем он работал в системе "Реала Сосьедад", с 2022 года возглавлял леверкузенский "Байер", который привел к первому в истории чемпионству в Бундеслиге. Кроме того, Алонсо как тренер стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Он покинул "Байер" по окончании нынешнего сезона.

Напомним, Алонсо сменит на посту главного тренера "Реала" итальянца Карло Анчелотти, который переходит в мужскую сборную Бразилии.

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