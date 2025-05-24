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Команда вратаря сборной Казахстана замкнула топ-5 в зарубежном чемпионате

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Казахстанский футболист Стас Покатилов
Стас Покатилов. Фото: Пресс-служба ФК "Сабах"

Бакинский "Сабах", за который выступает казахстанец Стас Покатилов, одержал победу в заключительном туре чемпионата Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем 36-м туре команда приняла другой столичный клуб — "Нефтчи". Бакинское дерби завершилось победой хозяев поля со счетом 1:0 благодаря голу нигерийского форварда Джесси Секидики на 64-й минуте.

При этом обе команды завершали встречу в меньшинстве. У "Сабаха" красную карточку получил марокканский защитник Софьян Чакла (50 минута), у "Нефтчи" — черногорский полузащитник Эдвин Куч (76).

Покатилов вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Футболисты гостей не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера сборной Казахстана.

Таким образом, "Сабах" завершил чемпионат Азербайджана на пятой позиции с 48 очками. В предыдущих двух сезонах команда попадала на пьедестал, выиграв серебро и бронзу.

Бакинцы не квалифицировались в еврокубки через национальную лигу, однако могут получить путевку в Лигу Европы, если станут обладателями Кубка Азербайджана. В решающем матче турнира 31 мая "Сабах" встретится с агдамским "Карабахом" — самым титулованным клубом страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248527-komanda-vratarya-sbornoy-kazahstana-zamknula-top-5-v-zarubezhnom-chempionate/