Команда вратаря сборной Казахстана замкнула топ-5 в зарубежном чемпионате

Бакинский "Сабах", за который выступает казахстанец Стас Покатилов, одержал победу в заключительном туре чемпионата Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем 36-м туре команда приняла другой столичный клуб — "Нефтчи". Бакинское дерби завершилось победой хозяев поля со счетом 1:0 благодаря голу нигерийского форварда Джесси Секидики на 64-й минуте.

При этом обе команды завершали встречу в меньшинстве. У "Сабаха" красную карточку получил марокканский защитник Софьян Чакла (50 минута), у "Нефтчи" — черногорский полузащитник Эдвин Куч (76).

Покатилов вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Футболисты гостей не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера сборной Казахстана.

Таким образом, "Сабах" завершил чемпионат Азербайджана на пятой позиции с 48 очками. В предыдущих двух сезонах команда попадала на пьедестал, выиграв серебро и бронзу.

Бакинцы не квалифицировались в еврокубки через национальную лигу, однако могут получить путевку в Лигу Европы, если станут обладателями Кубка Азербайджана. В решающем матче турнира 31 мая "Сабах" встретится с агдамским "Карабахом" — самым титулованным клубом страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.