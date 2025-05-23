"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

Футболисты неаполитанского "Наполи" одержали домашнюю победу над "Кальяри" в последнем туре и выиграли чемпионат Италии — Серию А, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед заключительным туром на золото претендовали две команды — "Наполи" и миланский "Интер". Их матчи были вынесены на пятницу и прошли параллельно.

Неаполитанцы дома одержали победу над "Кальяри" со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея (42 минута) и Ромелу Лукаку (51). "Интер" же с аналогичным счетом на выезде обыграл "Комо" — отличились Стефан де Врей (20) и Хоакин Корреа (51). С 45-й минуты миланцы играли в большинстве после удаления вратаря Пепе Рейны, для которого матч стал последним в карьере.

Данные результаты сохранили расположение команд в таблице. "Интер" набрал 81 очко, остался на второй позиции и не сумел защитить титул.

"Наполи" же с 82 баллами финишировал на первой строчке. Неаполитанцы под руководством Антонио Конте стали четырехкратными чемпионами Италии, при этом прошлый титул они выиграли два года назад, когда команду возглавлял Лучано Спаллетти.

Бронзовые медали себе уже обеспечила "Аталанта" из Бергамо. На четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов, претендуют туринский "Ювентус" и римские "Рома" и "Лацио".

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