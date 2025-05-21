Роналду вернулся в состав "Аль-Насра" и забил гол на последних минутах

Футболисты "Аль-Насра" из Эр-Рияда одержали домашнюю победу над "Аль-Халиджем" из Сайхата в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 33-го тура. Матч в столице завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

"Аль-Наср" вышел вперед благодаря голу сенегальского форварда Садио Мане (75 минута). Окончательный счет с пенальти установил португальский нападающий и капитан команды Криштиану Роналду (90+7). При этом ранее он не реализовал другой одиннадцатиметровый удар (65).

Отметим, что для Роналду матч стал первым после паузы в две игры. "Аль-Наср" же благодаря этой победе набрал 67 очков и по-прежнему занимает четвертое место.

В последнем туре 26 мая столичная команда, продолжающая борьбу за бронзу, сыграет на выезде с "Аль-Фатехом" из Эль-Хасы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.