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Назван расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матч отбора на чемпионат мира

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сборная Казахстана по футболу
сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев объявил расширенный список игроков, вызванных на июньские матчи против Беларуси и Северной Македонии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В расширенную заявку национальной команды вошли 36 футболистов. В строй после отсутствия в играх против Уэльса и Лихтенштейна вернулся лучший бомбардир команды Бактиер Зайнутдинов. Учебно-тренировочный сбор стартует 31 мая в Астане.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Айбол Абикен («Кайсар»), Серикжан Мужиков, Алмас Тюлюбай (оба – «Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Дамир Марат, Даурен Жумат (оба – «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба – «Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов, Зикрилло Султаниязов (оба – «Ордабасы»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).

Напомним, в июне сборная Казахстана проведет два матча: 5-го числа казахстанцы сыграют в Минске товарищеский матч против Беларуси.

9 июня подопечные Али Алиева примут сборную Северной Македонии в рамках квалификации ЧМ-2026. Домашний матч состоится на стадионе «Астана Арена» в 19:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246928-nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-match-otbora-na-chempionat-mira/