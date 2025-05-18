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"Астана" обыграла аутсайдера и закрепилась в топ-3 чемпионата Казахстана по футболу

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Футболист "Астаны" Назми Грипши
Футболист "Астаны" Назми Грипши. Фото: пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" на выезде одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках девятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась победой гостей поля со счетом 2:0.

В первом тайме футболисты обеих команд забитыми мячами не отметились. Счет был открыт на 72-й минуте матча. Албанский полузащитник столичного клуба Назми Грипши стал автором первого гола.

Затем казахстанский форвард "Астаны" Станислав Басманов в компенсированное время установил окончательный счет.

Шестая победа в сезоне позволила подопечным Григория Бабаяна набрать 21 балл и закрепиться на третьей строчке в чемпионате Казахстана

Что касается жезказганцев, то они продолжают замыкать турнирную таблицу КПЛ, имея в своем активе два очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246187-astana-obygrala-autsaydera-i-zakrepilas-v-top-3-chempionata-kazahstana-po-futbolu/