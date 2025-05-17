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Команда казахстанского футболиста завершила чемпионат Словакии в топ-5

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Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек
Галымжан Кенжебек. Фото: Пресс-служба ФК "Кошице"

Футболисты "Кошице", за который выступает казахстанец Галымжан Кенжебек, проиграли заключительный матч сезона в чемпионате Словакии, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем туре плей-офф сильнейших команда встретилась на выезде с братиславским "Слованом", который ранее обеспечил себе седьмой подряд чемпионский титул.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард сборной Словакии Давид Стрелец на 15-й минуте. При этом большую часть матча "Слован" провел в меньшинстве из-за удаления защитника сборной Грузии Гурама Кашии на 25-й минуте.

Кенжебек вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. На 69-й минуте 22-летнего форварда сборной Казахстана заменили.

Победа позволила "Словану" завершить сезон с 72 очками. Братиславцы квалифицировались в Лигу чемпионов.

"Кошице" с 44 баллами занял пятое место и не попал в еврокубки. Серебряные медали достались "Жилине" (54), бронзовые — "Спартаку" из Трнавы (52). Четвертым стал клуб "ДАК 1904" из Дунайска-Стреды (51), который также квалифицировался в еврокубки.

Напомним, Кенжебек перешел в "Кошице" в январе. За половину сезона он принял участие в десяти матчах команды во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246040-komanda-kazahstanskogo-futbolista-zavershila-chempionat-slovakii-v-top-5/