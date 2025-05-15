16-летнего Дастана Сатпаева второй раз подряд признали лучшим футболистом месяца в КПЛ

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев признан лучшим футболистом апреля в Казахстанской премьер-лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

Лучших игрока и тренера месяца определила Дирекция по проведению соревнований среди профессиональных клубов.

В первой номинации победитель выбирался по результатам голосования капитанов и тренеров клубов-участников турнира. Наибольшее количество баллов набрал Сатпаев, который и был признан лучшим игроком апреля. 16-летний форвард второй раз подряд получил данную награду, но в марте он разделил первенство с хорватским полузащитником "Астаны" Марином Томасовым.

В апреле Сатпаев провел пять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. На данный момент он делит первое место в гонке бомбардиров вместе с Томасовым.

Лучшего тренера выбирали главные тренеры команд КПЛ путем взаимного голосования. Награду выиграл Рафаэль Уразбахтин из "Кайрата". Под руководством казахстанского специалиста алматинцы в апреле одержали четыре победы при одной ничьей с общей разницей голов 13:2. На данный момент действующие чемпионы лидируют в таблице КПЛ.

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