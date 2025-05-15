Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

16-летнего Дастана Сатпаева второй раз подряд признали лучшим футболистом месяца в КПЛ

Опубликовано:

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев признан лучшим футболистом апреля в Казахстанской премьер-лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

Лучших игрока и тренера месяца определила Дирекция по проведению соревнований среди профессиональных клубов.

В первой номинации победитель выбирался по результатам голосования капитанов и тренеров клубов-участников турнира. Наибольшее количество баллов набрал Сатпаев, который и был признан лучшим игроком апреля. 16-летний форвард второй раз подряд получил данную награду, но в марте он разделил первенство с хорватским полузащитником "Астаны" Марином Томасовым.

В апреле Сатпаев провел пять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. На данный момент он делит первое место в гонке бомбардиров вместе с Томасовым.

Лучшего тренера выбирали главные тренеры команд КПЛ путем взаимного голосования. Награду выиграл Рафаэль Уразбахтин из "Кайрата". Под руководством казахстанского специалиста алматинцы в апреле одержали четыре победы при одной ничьей с общей разницей голов 13:2. На данный момент действующие чемпионы лидируют в таблице КПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2245479-16-letnego-dastana-satpaeva-vtoroy-raz-podryad-priznali-luchshim-futbolistom-mesyaca-v-kpl/