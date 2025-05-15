Футболисты "Барселоны" обыграли "Эспаньол" и обеспечили себе первое место по итогам сезона 2024/25 в чемпионате Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на пятницу по казахстанскому времени "сине-гранатовые" провели гостевой матч 36-го тура. Каталонское дерби завершилось победой "Барселоны" со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились испанцы Ламин Ямаль (53 минута) и Фермин Лопес (90+6). "Эспаньол" завершал матч в меньшинстве из-за удаления уругвайцы Леандро Кабреры (80).

Этот результат лишил "Реал" математических шансов на первое место по итогам сезона Ла Лиги. Теперь в активе "Барселоны" 85 очков, у мадридцев — 78. Таким образом, столичная команда математически не сможет обогнать каталонцев, ведь за оставшиеся два тура можно набрать максимум шесть баллов.

"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу. Она вернула себе трофей, который в прошлом сезоне выиграл "Реал". Каталонцы оформили "золотой дубль", так как ранее выиграли и Кубок Испании, одержав победу в финале над мадридцами.

При этом "Реал" остается самым титулованным клубом в истории чемпионата страны — 36 побед. Отметим, что нынешний розыгрыш мадридцы завершат с серебряными медалями, а на бронзу претендуют столичный "Атлетико" (70 очков) и "Атлетик" из Бильбао (67).

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