"Барселона" обыграла "Реал" в матче с семью голами и увеличила отрыв в чемпионате Испании

Футболисты "Барселоны" одержали волевую домашнюю победу над мадридским "Реалом" в рамках 35-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Гости первыми забили два мяча, но затем каталонцы еще до перерыва четырежды поразили ворота соперника. Во втором тайме "Реал" смог сократить отставание, но не спасся от поражения.

Хет-трик в составе мадридцев оформил француз Килиан Мбаппе (5, 14 и 70 минуты), который в первом случае реализовал пенальти. У "Барселоны" по мячу забили испанцы Эрик Гарсия (19) и Ламин Ямаль (32), дважды отличился бразилец Рафинья (34, 45).

У хозяев поля тремя голевыми передачами отметился испанец Ферран Торрес, у "Реала" два ассиста занес себе в актив бразилец Винисиус Жуниор.

Таким образом, "Барселона" выиграла все четыре Эль-Класико в нынешнем сезоне. Каталонцы набрали 82 очка и закрепились на первой позиции в Ла Лиге. "Реал" с 75 баллами идет на второй строчке за три тура до конца чемпионата.

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