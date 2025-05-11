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Лионель Месси забил гол, но его команду разгромили

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Миннесоты Юнайтед" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе в Сент-Поле. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В составе "Миннесоты" по мячу забили южноафриканский защитник Бонгокуле Хлонгване (32 минута), американский игрок обороны Энтони Марканич (45+2) и финский полузащитник Робин Лод (70).

У "Интера" свои ворота поразил аргентинский защитник Марсело Вейгандт (68). Автором единственного гола проигравших стал аргентинский форвард и капитан команды Лионель Месси (48).

Благодаря победе "Миннесота Уайлд" набрала 22 очка после 12 матчей и поднялась на пятое место в таблице, обогнав "Интер Майами". В активе команды Месси 21 балл, но она провела на одну игру меньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243754-lionel-messi-zabil-gol-no-ego-komandu-razgromili/