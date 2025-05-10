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"Зенит" одержал победу и остался в чемпионской гонке РПЛ, Алип вышел на замену

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, одержали выездную победу в матче чемпионата России, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу команда сыграла с махачкалинским "Динамо". Матч 28-го тура прошел на "Анжи Арене" в Каспийске и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 37-й минуте забил бразильский защитник Нино, который замкнул передачу своего соотечественника форварда Педро.

Алип попал в заявку, но провел почти всю встречу на скамейке запасных. Защитник сборной Казахстана вышел на замену на 90-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа позволила "Зениту" набрать 60 очков. Петербуржцы на один балл отстают от лидирующего "Краснодара", у которого есть один матч в запасе. Таким образом, за два тура до конца РПЛ "Зенит" сохраняет математические шансы на чемпионство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243658-zenit-oderzhal-pobedu-i-ostalsya-v-chempionskoy-gonke-rpl-alip-vyshel-na-zamenu/