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"Тобол" обыграл "Астану" и поднялся в топ-3 чемпионата Казахстана по футболу

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Футбольный клуб "Тобол"
Футбольный клуб "Тобол". Фото: пресс-служба ФК "Тобол"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" обыграл столичную "Астану" в выездном матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Астана Арене" и завершился победой костанайского клуба со счетом 3:1.

Первый гол был забит уже на восьмой минуте встречи. Марокканский полузащитник "Тобола" Ахмед Эль-Мессауди с передачи казахстанского хавбека Жаслана Жумашева открыл счет.

На 16-й минуте белорусский нападающий костанайцев Николай Сигневич упрочил преимущество своей команды, а под завершение первого тайма он и вовсе оформил дубль.

"Астана" смогла ответить голом нигерийского форварда Джефри Чинеду, который отличился на 77-й минуте.

Победа позволила "Тоболу" набрать 17 очков и приблизиться к "Астане", у которой 18 баллов и вторая строчка в турнирной таблице КПЛ. Костанайцы же замыкают топ-3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243649-tobol-obygral-astanu-i-podnyalsya-v-top-3-chempionata-kazahstana-po-futbolu/