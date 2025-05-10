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"Кызылжар" на последних минутах вырвал победу в матче КПЛ против "Улытау"

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Матч "Кызылжар" - "Улытау"
Матч "Кызылжар" - "Улытау". Фото: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" одержал победу в домашнем матче против "Улытау" (Жезказган) в рамках восьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 12-й минуте матча. Черногорский защитник петропавловцев Илия Мартинович открыл счет в игре.

На 60-й минуте второго тайма жезказганцы смогли отыграться. Грузинский полузащитник "Улытау" Бека Вачиберадзе стал автором забитого мяча.

Точку в матче поставил ивуарийский нападающий Сенин Себаи, который забил победный гол "Кызылжара" в компенсированное время (90+3).

Победа позволила петропавловскому коллективу набрать 11 очков и расположиться на седьмом месте.

"Улытау" с двумя баллами замыкает таблицу чемпионата Казахстана по футболу и не имеет в активе ни одной победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243598-kyzylzhar-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-v-matche-kpl-protiv-ulytau/