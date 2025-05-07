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Голы Бензема и Канте помогли "Аль-Иттихаду" обыграть "Аль-Наср" с Роналду

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Футболисты Криштиану Роналду и Карим Бензема (слева направо)
Криштиану Роналду и Карим Бензема (слева направо). Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Иттихада" из Джидды одержали выездную победу над "Аль-Насром" из Эр-Рияда в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 30-го тура. Матч в столице завершился волевой победой гостей со счетом 3:2.

В первом тайме хозяева поля вышли вперед благодаря голам сенегальца Садио Мане (3 минута) и саудовца Аймана Яхья (37). Однако после перерыва "Аль-Иттихад" забил три безответных мяча усилиями французов Карима Бензема (49) и Н'Голо Канте (52), а также алжирца Уссема Ауара (90+4).

Команда из Джидды завершала матч в меньшинстве из-за удаления француза Муссы Диаби (90+7) после прямой красной карточки.

Португальский нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, в активе столичной команды осталось 60 очков. "Аль-Наср" занимает четвертое место в таблице и почти потерял математические шансы на чемпионство.

"Аль-Иттихад" набрал 71 очко и укрепился на первой позиции. За четыре тура до финиша чемпионата команда из Джидды опережает ближайшего преследователя ("Аль-Хиляль") на шесть баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2242869-goly-benzema-i-kante-pomogli-al-ittihadu-obygrat-al-nasr-s-ronaldu/