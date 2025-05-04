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Казахстанский футболист помог словацкой команде победить в чемпионском плей-офф

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Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек
Галымжан Кенжебек. Фото: Пресс-служба ФК "Кошице"

Футболисты "Кошице", за который выступает казахстанец Галымжан Кенжебек, одержали выездную победу над "Спартаком" из Трнавы, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках чемпионского плей-офф высшего дивизиона Словакии, где шесть сильнейших клубов первой части сезона борются за медали.

"Кошице" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 1:0 благодаря голу греческого форварда Янниса Ньярхоса на 37-й минуте. При этом автор забитого мяча в компенсированное ко второму тайму время получил красную карточку.

Кенжебек начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 57-й минуте. За отведенное время нападающий сборной Казахстана не отметился в протоколе.

Победа позволила "Кошице" набрать 41 очко и закрепиться на пятой позиции. "Спартак" с 49 баллами замыкает тройку лидеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241891-kazahstanskiy-futbolist-pomog-slovackoy-komande-pobedit-v-chempionskom-pley-off/