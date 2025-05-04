Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аймбетов не помог своей команде избежать седьмого подряд поражения в чемпионате Турции

Опубликовано:

Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Адана Демирспор"

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который выступает казахстанец Абат Аймбетов, дома уступил "Гезтепе" в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 34-го тура Суперлиги. Матч на стадионе "Ени Адана" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей голами отметились турецкий форвард Кубилай Канатсизгуш (3 минута) и датский защитник Лассе Нильсен (9). Единственный мяч хозяев поля забил турецкий полузащитник Али Кол (33).

Аймбетов начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 27-й минуте. За отведенное время нападающий сборной Казахстана не отметился результативными действиями и не получил дисциплинарных взысканий.

Поражение стало для "Аданы" седьмым подряд. Команда занимает последнее 19-е место в таблице и точно вылетит из Суперлиги. Из-за нескольких санкций с клуба Аймбетова сняли 12 очков, и на данный момент в активе "Аданы" минус два балла.

В параллельном матче 34-го тура "Бешикташ", за который выступает Бахтиер Зайнутдинов, в гостях одержал победу в стамбульском дерби с "Фенербахче". Единственный мяч забил Жедсон Фернандеш (44). Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана продолжает восстановление после травмы и не попал в заявку на эту встречу.

В активе "Бешикташа" теперь 55 очков. Столичная команда занимает четвертое место в чемпионате Турции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241888-aymbetov-ne-pomog-svoey-komande-izbezhat-sedmogo-podryad-porazheniya-v-chempionate-turcii/