Аймбетов не помог своей команде избежать седьмого подряд поражения в чемпионате Турции

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который выступает казахстанец Абат Аймбетов, дома уступил "Гезтепе" в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 34-го тура Суперлиги. Матч на стадионе "Ени Адана" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей голами отметились турецкий форвард Кубилай Канатсизгуш (3 минута) и датский защитник Лассе Нильсен (9). Единственный мяч хозяев поля забил турецкий полузащитник Али Кол (33).

Аймбетов начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 27-й минуте. За отведенное время нападающий сборной Казахстана не отметился результативными действиями и не получил дисциплинарных взысканий.

Поражение стало для "Аданы" седьмым подряд. Команда занимает последнее 19-е место в таблице и точно вылетит из Суперлиги. Из-за нескольких санкций с клуба Аймбетова сняли 12 очков, и на данный момент в активе "Аданы" минус два балла.

В параллельном матче 34-го тура "Бешикташ", за который выступает Бахтиер Зайнутдинов, в гостях одержал победу в стамбульском дерби с "Фенербахче". Единственный мяч забил Жедсон Фернандеш (44). Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана продолжает восстановление после травмы и не попал в заявку на эту встречу.

В активе "Бешикташа" теперь 55 очков. Столичная команда занимает четвертое место в чемпионате Турции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.