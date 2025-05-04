Гол казахстанского футболиста Самородова принес "Ахмату" ничью в матче РПЛ с ЦСКА

Грозненский "Ахмат", за который выступает казахстанский футболист Максим Самородов, сыграл вничью с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 27-го тура в столице Чечни. Матч на "Ахмат Арене" завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу малийского форварда Секу Койта (9 минута). Хозяева отыгрались усилиями Самородова (33).

Форвард сборной Казахстана вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота соперника ударом головой после передачи российского нападающего Георгия Мелкадзе.

Для 22-летнего Самородова, который проводит первый сезон в "Ахмате", это пятый гол в РПЛ. Во всех турнирах в активе нападающего семь забитых мячей и три результативные передачи в 27 матчах в составе грозненцев.

Благодаря ничьей "Ахмат" набрал 24 очка и поднялся на 13-е место. Команда находится в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. ЦСКА же с 52 баллами занимает третью позицию в чемпионате.

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