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Гол Месси помог "Интер Майами" оформить разгром и прервать серию поражений

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Нью-Йорк Ред Буллз" в рамках Major League Soccer и прервали серию поражений, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч регулярного чемпионата MLS завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола гостей стал ганский нападающий Мохаммед Софо (43).

В составе "Интер Майами" по мячу забили гаитянский полузащитник Фафа Пико (9 минута), аргентинский защитник Марсело Вейгандт (33), уругвайский нападающий Луис Суарес (39), а также аргентинский форвард и капитан команды Лионель Месси (67).

Победа позволила команде из Флориды набрать 21 очко после десяти матчей и подняться на пятую позицию. "Интер Майами" прервал серию из трех поражений во всех турнирах. Месси отметился результативным действием впервые за пять встреч.

В активе "Нью-Йорк Ред Буллз" осталось 15 очков. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице MLS.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241765-gol-messi-pomog-inter-mayami-oformit-razgrom-i-prervat-seriyu-porazheniy/