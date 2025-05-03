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"Ордабасы" одержал третью победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

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Футбольный клуб "Ордабасы"
Футбольный клуб "Ордабасы". Фото: пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" обыграл на выезде "Атырау" в матче седьмого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайши" в Атырау и завершилась победой гостей поля со счетом 2:1.

Первый гол на 37-й минуте матча забил защитник национальной сборной Казахстана и капитан шымкентцев Сергей Малый.

На 52-й минуте второго тайма защитник "Ордабасы" Султанбек Астанов с передачи Муроджона Хаматова удвоил преимущество своей команды.

Коллектив с западного Казахстана смог отыграться под занавес встречи. На 89-й минуте нападающий "Атырау" Мирам Сапанов поразил ворота вратаря гостей.

Для шымкентского клуба эта третья победа в сезоне. На данный момент они набрали 11 очков и расположились на шестом месте в таблице КПЛ.

"Атырау" потерпел восьмое поражение в текущем сезоне и с тремя баллами находится на данный момент на предпоследнем, 13-м месте в чемпионате Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241690-ordabasy-oderzhal-tretyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/