"Актобе" минимально обыграл "Женис" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Актобе" на выезде одержал минимальную победу над столичным "Женисом" в матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Астана Арена" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 10-й минуте первого тайма забил казахстанский нападающий актюбинцев Оралхан Омиртаев. Для подопечных белорусского специалиста Вячеслава Левчука это пятая победа в сезоне при одном поражении, еще один матч завершился вничью.

Победа над "Женисом" позволила "Актобе" набрать 16 очков и расположиться на третьем месте в таблице КПЛ.

Столичная команда же идет без побед в текущем сезоне. В активе команды из Астаны пять баллов, и на данный момент она занимает 10-е место в чемпионате Казахстана.

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