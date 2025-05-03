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"Актобе" минимально обыграл "Женис" в матче чемпионата Казахстана по футболу

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Матч "Женис" - "Актобе"
Матч "Женис" - "Актобе". Фото: пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" на выезде одержал минимальную победу над столичным "Женисом" в матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Астана Арена" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 10-й минуте первого тайма забил казахстанский нападающий актюбинцев Оралхан Омиртаев. Для подопечных белорусского специалиста Вячеслава Левчука это пятая победа в сезоне при одном поражении, еще один матч завершился вничью.

Победа над "Женисом" позволила "Актобе" набрать 16 очков и расположиться на третьем месте в таблице КПЛ.

Столичная команда же идет без побед в текущем сезоне. В активе команды из Астаны пять баллов, и на данный момент она занимает 10-е место в чемпионате Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241681-aktobe-minimalno-obygral-zhenis-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/