За связь с мафией дисквалифицировали тренера и лидера "Интера"

Симоне Индзаги и Хакан Чалханоглу, тренер и полузащитник "Интера", дисквалифицированы на один матч за предполагаемые связи с мафией, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на итальянские СМИ, следствие выявило, что Индзаги и Чалханоглу контактировали с одним из представителей группы болельщиков, связанным с мафиозными семьями. Предполагается, что они обсуждали распределение дополнительных билетов на финальный матч Лиги чемпионов -2023 с "Манчестер Сити".

Отмечается, что в сентябре прошлого года были арестованы несколько фанатов "Интера" и "Милана" по подозрению в вымогательстве и иных правонарушениях. Эти болельщики тоже связаны с мафиозными семьями и совершали преступления, касающиеся футбольной индустрии, пишет издание.

"Интер" и "Милан", участвовавшие в указанном расследовании, решили заключить сделку с прокуратурой. При этом "Интер" заплатят штраф в 70 тыс. евро (40 млн тенге), а "Милан" — 30 тыс. евро (17 млн тенге).

Между тем Индзаги оштрафован на 15 тыс. евро (8,7 млн тенге), Чалханоглу — на 30 тыс. евро (17 млн тенге). Они пропустят матч 35-го тура серии А с "Вероной".