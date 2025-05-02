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За связь с мафией дисквалифицировали тренера и лидера "Интера"

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Турецкий футболист Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу. Фото: Piero Cruciatti/Anadolu via Getty Images

Симоне Индзаги и Хакан Чалханоглу, тренер и полузащитник "Интера", дисквалифицированы на один матч за предполагаемые связи с мафией, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на итальянские СМИ, следствие выявило, что Индзаги и Чалханоглу контактировали с одним из представителей группы болельщиков, связанным с мафиозными семьями. Предполагается, что они обсуждали распределение дополнительных билетов на финальный матч Лиги чемпионов -2023 с "Манчестер Сити".

Отмечается, что в сентябре прошлого года были арестованы несколько фанатов "Интера" и "Милана" по подозрению в вымогательстве и иных правонарушениях. Эти болельщики тоже связаны с мафиозными семьями и совершали преступления, касающиеся футбольной индустрии, пишет издание.

"Интер" и "Милан", участвовавшие в указанном расследовании, решили заключить сделку с прокуратурой. При этом "Интер" заплатят штраф в 70 тыс. евро (40 млн тенге), а "Милан" — 30 тыс. евро (17 млн тенге).

Между тем Индзаги оштрафован на 15 тыс. евро (8,7 млн тенге), Чалханоглу — на 30 тыс. евро (17 млн тенге). Они пропустят матч 35-го тура серии А с "Вероной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241201-za-svyaz-s-mafiey-diskvalificirovali-trenera-i-lidera-intera/