Разгромом завершился первый полуфинальный матч "Челси" в Лиге конференций

Футболисты английского "Челси" одержали выездную разгромную победу над шведским "Юргорденом" в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на "Теле2-Арене" в Стокгольме. Гости выиграли со счетом 4:1.
В составе лондонцев по мячу забили Джейдон Санчо (13 минута) и Нони Мадуэке (43), а дубль оформил Николас Джексон (59, 65). Автором единственного гола хозяев поля стал Исак Алемайеху (68).
В параллельном полуфинальном матче испанский "Бетис" дома обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1. У севильской команды по мячу забили Эз Абде (6) и Антони (64), у флорентийской отличился Лука Раньери (73).
Победители по сумме двух встреч в обоих противостояниях выйдут в финал Лиги конференций. Решающий матч турнира пройдет 28 мая на "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241156-razgromom-zavershilsya-pervyy-polufinalnyy-match-chelsi-v-lige-konferenciy/