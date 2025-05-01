Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разгромом завершился первый полуфинальный матч "Челси" в Лиге конференций

Опубликовано:

Английскйи футболист Джейдон Санчо
Джейдон Санчо. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Футболисты английского "Челси" одержали выездную разгромную победу над шведским "Юргорденом" в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на "Теле2-Арене" в Стокгольме. Гости выиграли со счетом 4:1.

В составе лондонцев по мячу забили Джейдон Санчо (13 минута) и Нони Мадуэке (43), а дубль оформил Николас Джексон (59, 65). Автором единственного гола хозяев поля стал Исак Алемайеху (68).

В параллельном полуфинальном матче испанский "Бетис" дома обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1. У севильской команды по мячу забили Эз Абде (6) и Антони (64), у флорентийской отличился Лука Раньери (73).

Победители по сумме двух встреч в обоих противостояниях выйдут в финал Лиги конференций. Решающий матч турнира пройдет 28 мая на "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241156-razgromom-zavershilsya-pervyy-polufinalnyy-match-chelsi-v-lige-konferenciy/