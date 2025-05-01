"Интер Майами" с Месси потерпел третье подряд поражение и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Футболисты американского "Интер Майами" уступили канадскому клубу "Ванкувер Уайткэпс" в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответный матч между соперниками прошел на поле команды из США. Гости одержали волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам американцев Брайана Уайта (51 минута) и Себастьяна Берхалтера (71), а также эквадорца Педро Вите (53).

Единственный мяч хозяев забил испанец Жорди Альба (9). Аргентинский капитан "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, по сумме двух встреч "Ванкувер Уайткэпс" оказался сильнее со счетом 5:1 и вышел в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В решающем матче канадская команда сыграет с одним из мексиканских клубов — "Крус Асулем" или "Тигрес".

"Интер Майами" потерпел третье подряд поражение во всех турнирах. Такая серия случилась впервые с момента перехода в команду Месси в 2023 году.

Напомним, Кубок чемпионов КОНКАКАФ — ежегодный турнир для сильнейших клубов стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.